Aliens Fireteam : 25 minutes de gameplay commenté

Dans cette longue séquence de gameplay, nous découvrons des couloirs relativement sombres et infestés par les Xénomorphes, qui ne sont pas sans rappeler les décors du second film, dirigé par James Cameron. À noter que le jeu se montre assez chatoyant à l'œil, avec des effets de lumière magnifiant une ambiance proche des films dont il s'inspire. Nous découvrons donc trois des cinq classes disponibles, à savoir Fusilier, Démolisseur, Technicien, Médecin et Scout.

Chaque classe est donc affublée d'un arsenal et de compétences bien spécifiques, qu'il sera possible de personnaliser selon les besoins de l'équipe et d'une mission donnée. Tout cela ne sera pas de trop pour faire face aux cinq niveaux de difficulté proposés dans Aliens: Fireteam. Ces derniers influeront logiquement sur le nombre d'ennemis, les dégâts reçus et infligés par les Marines coloniaux et la quantité de ressources disponibles.