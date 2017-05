Bon Plan : remise de 100 euros sur LG G6 chez Bouygues

100 euros offerts sur le LG G6

Avec quelles offres la remise est-elle cumulable ?

Modifié le 31/05/2017 à 12h31

La bonne nouvelle est que cette offre est cumulable avec les promotions en cours de l'opérateur ce qui permet de faire de grosses économies sur sa facture.L'offre Bouygues Telecom permet d'économiser 100 euros sur le prix du smartphone LG G6. Hors contrats, le téléphone affiche le prix de 749 euros mais dans le cas de cette offre Bouygues Telecom, le téléphone est subventionné par l'opérateur.Pour en bénéficier, toutefois, il faut opter pour un forfait Sensation avec engagement 24 mois. L'offre est exclusivement disponible sur Internet et il faut, lors de la commande, utiliser le code LG100. Cette remise exceptionnelle est disponible jusqu'au 11 juin 2017.La remise de 100 euros sur le LG G6 est cumulable avec la remise différée (ODR) de 50 euros valable chez Bouygues Telecom jusqu'au 9 juillet 2017. Elle est également cumulable avec la réduction de 10 euros par mois sur l'abonnement en cas de portabilité du numéro.Et ce n'est pas fini : Bouygues Telecom offre également 100 euros dès la troisième facture sur le forfait Sensation 75 Go à 59,99 euros par mois ou 200 euros dès la troisième facture sur le forfait Sensation 100 Go à 99,99 euros par mois.Les forfaits Sensation 50 Go (41,99 euros par mois) et Sensation 20 Go (36,99 euros par mois) permettent également de bénéficier de la remise immédiate de 100 euros sur le LG G6.