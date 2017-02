MWC 2017 : LG présente son G6

Snapdragon 821, trois capteurs photo et 32 Go de stockage pour le G6

Un écran capable d'afficher deux applis en même temps ?

Modifié le 27/02/2017 à 11h19

Avec des lignes épurées et un écran à l'affichage optimisé, bien que plus petit que les autres smartphones haut de gamme du marché, le G6 semble avoir de solides arguments pour un prix qui reste, malgré tout, élevé.Avec son nouveau G6, LG veut revenir dans la course aux smartphones : le G5, dernier-né du groupe, n'avait pas rencontré son public et s'était révélé un échec commercial. Le G6, lui, est plus standardisé que son prédécesseur. Les acheteurs auront donc le plaisir d'avoir un smartphone embarquant un processeur Snapdragon 821, avant-dernière génération de chez Qualcomm, 4 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage, extensible par MicroSD.L'un des gros arguments du G6 ce sont ses appareils photo. Si, en façade, le smartphone dispose d'un appareil 8 Mpx, dans son dos, il présente deux capteurs photo de 13 Mpx dont un capteur grand angle qui ravira les amateurs de photos. Le prix annoncé ? Entre 700 et 750 euros, quel que soit le coloris choisi entre noir, blanc et argent.Mais le principal arguments du LG G6, reste toutefois, son écran. Si niveau taille il reste dans les normes, avec une diagonale de 5,7 pouces, il dispose d'un affichage FullVision 18:9 et d'une définition de 2880x1440 px. L'écran est capable de supporter le Dolby Vision et affiche une densité de 564ppi. La façade et le dos sont en verre, Gorilla Glass 3 pour la première, 5 pour le second.Surtout, l'écran est capable de faire du « split screen » et d'afficher, côte à côte, deux applications simultanément. De quoi en faire un outil de travail particulièrement efficace. En revanche, à l'inverse de la tendance actuelle, l'écran n'est pas recourbé et ne recouvre donc pas les bords du smartphone.