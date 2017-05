Tous les forfaits Bouygues auront des appels illimités

La fin du nombre d'heures maximum d'appels

Fin du roaming et des forfaits améliorés

Les abonnés Bouygues qui ont des forfaits avec un nombre d'heures d'appels limité bénéficieront automatiquement de l'illimité, sans avoir à changer de forfait.Bouygues Télécom, dès lundi 29 mai 2017 selon, va lancer sa nouvelle gamme de forfaits. Ce n'est cependant pas réellement une nouvelle gamme, mais l'évolution logique de celle déjà existante : le groupe va supprimer la limite appels et SMS/MMS de tous ses forfaits, pour les nouveaux abonnés comme pour les anciens.La nouvelle gamme de forfaits de Bouygues Telecom commence donc toujours à 7,99 euros par mois mais désormais, les appels, les SMS et les MMS sont illimités. De quoi permettre à Bouygues Télécom de se rendre plus compétitif face à ses concurrents, dont les forfaits deviennent de plus en plus agressifs.Bouygues Télécom a également décidé de suivre la tendance qui prépare la fin du roaming dans l'Union Européenne, prévue pour le 15 juin 2017. Le groupe a décidé de mettre fin aux frais de roaming pour tous ses abonnés dès le 29 mai 2017, comme Orange y avait mis fin le 18 mai 2017.Les nouvelles offres de Bouygues Télécom lancées ce lundi 29 mai 2017, selon, vont également augmenter la quantité de data disponible pour les forfaits. Mais cette augmentation s'accompagne d'une augmentation de prix de 2 euros. Bouygues offre également l'accès à son kiosque presse pendant 1 an.