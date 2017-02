Décodex pour Chrome

Décodex est une extension simple, efficace et discrète à l'intention de tout ceux qui souhaitent être sûrs de pouvoir discerner le vrai du faux.

Qu'est-ce que Décodex ?

Comment fonctionne l'extension Décodex ?

Quels sites sont-ils désignés et pourquoi ?

Le petit plus Décodex

est une extension disponible pour Chrome et Firefox Son objectif est de permettre à tout-un-chacun d'identifier les sources d'informations controversée afin de se méfier des contenus qu'elles diffusent.Une fois l'extension pour navigateurinstallée, l'utilisateur n'a plus rien à faire si ce n'est naviguer comme il le ferait habituellement.Si jamais l'internaute viens à consulter un article sur un média moins fiable ; il en sera directement notifié par l'extension.Concrètement, derrière, il y a une base de donnée de réputation des sites d'informations.Chacun des sites répertoriés est classé soit :- Plutôt fiable- Peu fiable- Très peu fiable- Parodique- CollaboratifL'équipe des Décodeurs du journal Le Monde en charge de l'extension apporte également un éclairage sur le type de média (généraliste, spécialisé, reconnu de gauche, de droite ou autre) son environnement ou, le plus souvent, son propriétaire. Ces éléments permettent éventuellement au lecteur de contextualiser les informations qu'il reçoit.