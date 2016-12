À quoi sert Antutu Benchmark ?

En informatique et plus particulièrement dans les tests de matériel, les benchmarks sont régulièrement utilisés pour comparer les performances de plusieurs composants ou appareils. Alors que de nombreuses solutions existent sous Windows à l'image de PCMark 8 ou 3DMark , les utilisateurs d'appareils Android peuvent se tourner vers l'applicationCette appli gratuite permet de réaliser des tests de performances sur un smartphone ou une tablette afin de les comparer aux résultats d'autres appareils.se charge de la mémoire vive et du processeur et l'application complémentaire et nécessairepermet de réaliser des tests relatifs aux graphismes.Cette application est simple à utiliser, l'utilisateur est en mesure de lancer une analyse qui prendra plusieurs minutes. Les performances de la mémoire vive, du processeur, de la 3D et de l'expérience utilisateurs sont ainsi passées au crible. À la fin du test, un résultat est affiché et peut servir de valeur de référence en vue de futurs tests.En outre,propose un moteur de recherche permettant de retrouver les résultats d'analyse d'une foule d'appareils de nombreux fabricants afin de les comparer aux résultats de sa propre analyse.est très simple à prendre en main et bien pratique pour visualiser rapidement les points forts et les faiblesses d'un appareil Android.