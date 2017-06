PCMark 10, pour quoi faire ?

Quels tests pour PCMark 10 ?

Essentiels : vidéo-conférence, navigation web, démarrage d'applications

: vidéo-conférence, navigation web, démarrage d'applications Productivité : traitement de texte et tableurs

: traitement de texte et tableurs Création de contenus numériques : édition photo, édition vidéo et rendus 2D et 3D

PCMark 10 à l'usage

Les scores de PCMark 10

Que faut-il retenir de PCMark 10 ?

PCMark 10 adopte la même interface que 3DMark : plus facile et agréable

adopte la même interface que 3DMark : plus facile et agréable Les tests s'enchaînent de telle façon que le banc complet s'effectue plus rapidement qu'avec PCMark 8

Les scores sont désormais bien plus lisibles et beaucoup plus facilement comparables

Spécialiste du banc de test, ou du benchmark (en anglais), Futuremark propose désormais. Toute dernière mouture de son fameux logiciel permettant de tester les ordinateurs professionnel ou personnel, ce benchmark s'adresse aux gestionnaires de parcs comme aux « simples utilisateurs » qui souhaitent évaluer les performances de leurs machinesDans cette optique, c'est en effet le banc de test 3DMark du même éditeur est en effet le fer de lance de la marque dans le domaine.Dans la continuité de ce que proposait PCMark 8 , version précédente du logiciel, les trois axes des tests effectués afin d'évaluer l'ordinateur sont les suivant :L'utilisateur aura la possibilité de lancer soit le banc complet, enchaînant les tests les uns après les autres. Soit de tester son ordinateur uniquement sur les « activités » souhaitées.Concrètement les tests consistent pourà simuler l'utilisation de différents logiciels et/ou différents contenus afin de tester les capacités du système dans différentes configurations, sur différentes fonctionnalités avec différentes accélérations matérielles ou non.L'interface den'a jamais été aussi agréable. Remise au gout du jour après une version 8 bien datée, celle-ci permettra en un clic de lancer le test complet. Notez que ce test, qui comprend tous les tests unitaires, est relativement long à faire tourner. Prévoyez donc un peu de temps devant vous.Le menu présente 3 autres entrées. L'onglet Benchmark permettra de choisir entre les tests « complet », « express » (réduit aux tâches basiques) ou « étendu » comprenant des tests orientés gaming.La première nouveauté de cette nouvelle version est, comme évoqué plus tôt, l'interface du logiciel.Celle-ci se répercute jusqu'à la présentation des scores. En effet, non seulement celle-ci épouse un design épuré et relativement facile d'accès mais en plus cette page permet d'accéder à un niveau de détail intéressant : chaque grande partie (Esentiels, productivité, etc.) est décorticable et chaque test unitaire peut afficher ses statistiques.La page permet également de détailler les spécifications de l'ordinateur et, enfin, de détailler l'évolution des métriques du système au cours du temps et des tests : fréquence du processeur, d'horloge de la mémoire et des coeurs du processeur, température du processeur et de la carte graphique, consommation électrique et charge GPU.Notez que les scores peuvent être enregistrés afin d'être comparés avec d'autres machines.