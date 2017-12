Que faire avec Xamarin Android Player ?

Comment procéder ?

Sa prise en main :

est un émulateur qui permet de profiter d'un environnement Android sur PC. Ceci sera particulièrement pratique pour tester ses propres applications ou encore profiter de ses jeux préférés sur l'écran de son ordinateur. Notons que cet émulateur utilise et installe automatiquement VirtualBox pour faire fonctionner les différentes versions d'Android.Au premier lancement, l'utilisateur peut choisir l'appareil qu'il souhaite émuler avec les Nexus 4, 5, 7, 10 et S. Ceci permet de bénéficier de plusieurs résolutions d'écran allant de 480x800 pixels pour le Nexus S à 1600x2560 pixels pour le Nexus 10. L'autre avantage est qu'il est ainsi possible de profiter de plusieurs versions d'Android allant de la version Jelly Bean 4.1.1 à la version Preview 6.0 Marshmallow en passant par les éditions 4.4.2 Kit Kat et 5.1 Lollipop.Une fois l'appareil choisi, téléchargé et installé, il est possible de le lancer et de profiter des applications et jeux Android. Le logiciel propose plusieurs fonctionnalités accessibles via la barre d'outils latérale comme le contrôle du volume et un bouton rapide pour réaliser une capture d'écran.L'utilisateur dispose de plusieurs options comme la gestion du niveau de batterie et la possibilité de définir une géolocalisation fictive. Les boutons physiques du téléphone sont faciles d'accès et permettent une meilleure navigation.est un émulateur facile à configurer et à installer. Son interface est soignée et sans publicité.Alors qu'il était aux premières étapes de son développement, l'éditeur a annoncé la fin du support deen 2015. Voilà pourquoi il n'a pas été possible de réaliser ce test convenablement à cause de nombreux bugs de lancement et d'affichage.