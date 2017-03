Nouveautés de Malware Fighter 5 :

Nouveau moteur anti-ransomware : détècte et bloque les attaques dédié à la récupération de vos fichiers sensibles

Nouveau module Camera Guard, empêchant la prise en main à distance de la webcam de l'utilisateur

Nouvelle protection des téléchargements

Face aux menaces qui pullulent sur Internet, il est fortement recommandé d'installer une protection en temps réel sur son ordinateur. Réputé pour ses nombreux utilitaires, l'éditeur IObit propose, ici présenté en version gratuite. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un outil permettant de lutter efficacement contre les logiciels malveillants tels que les virus, chevaux de Troie ou autres vers.Le logiciel vous donnera les moyens d'analyser les sections les plus critiques de votre système à la recherche de menaces potentielles. Il vous sera aussi possible de définir un scan automatique à une heure précise ou quand votre système est inactif. Les options vous permettront également de spécifier des exceptions.dispose de fonctions de protection en temps réel. Vous serez ainsi à même de personnaliser le niveau de protection, le plus élevé vous avertissant à chaque menace détectée. Enfin, cet utilitaire possède une interface soignée et conviviale, ce qui rend son utilisation intuitive.: Veillez à bien choisir les options d'installation,installe par défaut une barre d'outils et modifie la page d'accueil de votre navigateur web. Il s'avère également que d'autres outils édités par IObit tels que IObit Uninstaller et Advanced SystemCare Free s'installent automatiquement.