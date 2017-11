Apple publie un papier scientifique sur les voitures autonomes

Voitures autonomes : vers la simplification ?

Des ingénieurs d'Apple viennent de publier un papier sur les voitures autonomes sur, un site très utilisé par les scientifiques pour recueillir des remarques de confrères avant de finaliser le papier et de le publier dans une revue scientifique. Dans leur travail, les ingénieurs décrivent une nouvelle façon d'utiliser les capteurs LiDAR, appelée VoxelNet. Ce procédé permettrait aux voitures autonomes de non seulement mieux localiser les objets, mais surtout de mieux déterminer s'il s'agit de piétons ou de cyclistes.Cette avancée est significative, car au stade actuel de développement de la technologie, les voitures autonomes nécessitent à la fois une caméra traditionnelle et un capteur LiDAR. C'est en combinant les données des deux qu'elles reçoivent l'ensemble de l'information dont elles ont besoin pour prendre les décisions. La dépendance vis-à-vis d'une seule source d'informations et non de deux permettrait d'alléger de façon significative la charge en matière de calculations requises.À noter que les recherches d'Apple se basent sur une modélisation numérique et non pas sur des expériences en conditions réelles de circulation automobile.Par le passé, Apple a toujours entretenu le secret sur ses projets dans le domaine des véhicules autonomes. Mais la firme s'est probablement heurtée à un obstacle classique dans la collaboration entre scientifiques et industriels. Faire publier le fruit de ses recherches et ainsi avoir d'une part une renommée, et d'autre part le retour de confrères, fait partie intégrante du travail d'un scientifique. Développer quelque chose tout en étant tenu par l'impératif de confidentialité est contraire à l'esprit de la science. C'est sans doute dans cette veine qu'Apple a lancé, en juillet 2017, sa propre publication scientifique dédiée à l'intelligence artificielle,Par le passé, Apple avait déjà alimenté les rumeurs quant à l'existence au sein de la firme de projets liés aux voitures autonomes. Tim Cook, le PDG de la marque à la pomme, a par exemple déclaré que les voitures autonomes étaient « la mère de tous les projets liés à l'intelligence artificielle ». Les suppositions se sont encore précisées en décembre 2016, lorsqu'Apple a appelé les régulateurs américains à ne pas restreindre les essais de cette technologie.