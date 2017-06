La 3e Guerre Mondiale déclenchée par l’IA ? (mais on va gagner)

La troisième révolution industrielle et... la troisième Guerre Mondiale

L'homme vaincra car la machine n'a pas de sagesse

Modifié le 22/06/2017 à 12h17

Mardi 20 juin 2017, dans un entretien accordé à la chaîne CNBC, Jack Ma a donné probablement la pire prévision qui soit concernant l'avènement de l'Intelligence Artificielle.Dans son entretien avec CNBC, Jack Ma fait un parallèle qui a de quoi inquiéter entre la situation actuelle, le développement de l'Intelligence Artificielle et les deux Guerres Mondiales. «Le sous-entendu est clair : cette nouvelle révolution industrielle pourrait être à l'origine d'une nouvelle grande guerre dont l'Intelligence Artificielle sera un élément-clé. Bien que ce soit là une analyse très succincte des causes ayant provoqué les deux conflits mondiaux du 20e siècle (qu'on déconseille aux bacheliers de placer dans leurs copies), la prophétie de Jack Ma a de quoi faire réfléchir.Si Jack Ma craint une troisième Guerre Mondiale, il est aussi convaincu que l'Homme survivra et qu'il sortira vainqueur du conflit. Un conflit qui ne devrait pas tarder à se déclencher, d'ailleurs, puisqu'il a déclaré que «». En 2047, donc... le rendez-vous est pris.L'Homme réussira à vaincre la machine car l'Homme dispose de la sagesse et que «». La machine, elle, ne peut avoir que la connaissance qui est le propre du cerveau, mais «».