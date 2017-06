Des drones équipés de défibrillateurs testés en Suède

Une expérience pour réduire le risque mortel

Des drones, plus rapides que les ambulances

Modifié le 16/06/2017 à 15h18

Les chercheurs à l'origine de cette expérience espèrent que les drones seront utilisés par les services médicaux d'urgence. Des centaines de vies pourraient ainsi être sauvées chaque année.Si les drones sont, la plupart du temps, utilisés à des fins de divertissement, leur usage peut s'étendre bien au-delà. Ces petits engins volants peuvent même avoir une utilité médicale. C'est en tout cas le projet d'une équipe de chercheurs du Korolinska Institute en Suède, qui a récemment lancé un programme pilote pour tester des drones équipés de défibrillateurs, afin de fournir une aide plus rapide aux personnes victimes de crises cardiaques.Plus de 6 millions de personnes meurent chaque année d'une crise cardiaque, ce qui en fait la première cause de mortalité au monde. Seule une personne sur dix survit à une crise cardiaque en dehors d'un hôpital. Et le temps est un facteur clé pour augmenter les chances de survie : chaque minute où une crise cardiaque n'est pas traitée (avec un massage cardiaque ou un défibrillateur), les chances de survie de la victime sont réduites de 10 %. Ayant ces chiffres en tête, les chercheurs ont tenté de trouver une solution pour réduire le temps de prise en charge d'un arrêt cardiaque.Les chercheurs du Korolinska Institute ont analysé les données relatives aux arrêts cardiaques dans les zones à l'extérieur de Stockholm, la capitale suédoise, qui manquent de structures médicales d'urgence de proximité. Ils se sont alors aperçus que le temps moyen de réponse à un arrêt cardiaque était de trente minutes, et que le taux de survie était de zéro. L'équipe a ensuite comparé le temps que mettrait un drone équipé d'un défibrillateur à atteindre ces endroits par rapport à une ambulance. Ils ont alors envoyé un drone dans une zone où une crise cardiaque avait récemment été signalée. Sur les 18 essais menés, le drone a mis 5 minutes à arriver sur les lieux, contre 22 minutes en moyenne pour une ambulance. Le défibrillateur était par ailleurs doté d'un haut-parleur qui diffusait des instructions aux personnes présentes pour qu'elles puissent l'utiliser.», a déclaré Jacob Hollenberg, qui a dirigé cette expérience. Hollenberg et son équipe travaillent actuellement avec les services locaux d'urgence afin d'optimiser leur programme de drone défibrillateur. Ils espèrent que le système sera mis en place d'ici deux ans.