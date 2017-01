Amazon veut livrer ses colis par un réseau de tunnels

Tout un réseau sous-terrain de distribution de colis

Des rails ou des tubes pneumatiques pour acheminer les colis

Modifié le 12/01/2017 à 17h38

Selon le brevet, qui fait 33 pages, une telle solution aurait plusieurs avantages, tant pour le groupe que pour les utilisateurs. Surtout, il permettrait de réduire le nombre de véhicules sur les routes du monde entier puisque, de fait, il n'y a plus besoin de transporteurs de colis.Le brevet déposé par Amazon date déjà du 29 novembre 2016, mais personne, jusque-là, ne l'avait repéré. GeekWire semble être le premier à avoir identifier cette nouveauté qui veut changer radicalement la manière de distribuer des colis dans le monde.Le principe, en soi, est simple : l'idée d'Amazon est de construire un énorme réseau sous-terrain de tunnels, qui seraient reliés d'un côté aux maisons et aux immeubles et de l'autre, à l'un de ses entrepôts. Le réseau ferait le travail des transporteurs : le colis serait envoyé directement sous-terre et arriverait alors à destination, sans qu'il y ait de retards liés au trafic ou des problèmes avec les camions.Dans le brevet, la firme envisage de nombreuses possibilités pour que les colis soient acheminés jusqu'à destination. Il est question, par exemple, d'un système de transport sur rail, de tapis roulants ou encore de tubes pneumatiques sous-vide. Ce dernier système est déjà utilisé dans certaines pharmacies pour récupérer les médicaments directement de la réserve.Naturellement, il ne s'agit là que d'une idée. Difficile de penser qu'Amazon soit en mesure de créer un tel réseau à court terme, voire à moyen terme. Et ce n'est pas la première fois que le groupe dépose un brevet de ce type : un brevet visant à créer des entrepôts volants pour des flottes de drones déposé par Amazon avait été identifié début janvier 2017 : Amazon a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de mener ce projet à bien.