L'iPhone pourrait bientôt être manipulé sans contact

iPhone : bientôt, approcher votre doigt suffira

iPhone : bientôt des écrans OLED pliables ?

Modifié le 04/04/2018 à 16h35

Si la piste d'une manipulation sans contact est retenue (ce qui reste encore à confirmer), sa mise en œuvre pourrait prendre jusqu'à deux ans.La concurrence fait rage sur le marché des smartphones et, aussi paradoxal que cela puisse paraître, se contenter de proposer des produits à la pointe de la technologie ne suffit plus. Les fabricants rivalisent donc d'imagination pour ravir leurs fans et en engranger de nouveaux. Selon les informations de, dont les journalistes se sont entretenus avec «», Apple souhaiterait que ses iPhone puissent être contrôlés sans avoir à appuyer sur l'écran. Pour réaliser telle ou telle manipulation, il suffirait d'approcher son doigt de l'écran. La distance entre l'écran et le doigt serait d'ailleurs prise en compte, une grande et une petite distance n'appelant pas les mêmes comportements de la part du téléphone.Il faut dire qu'Apple a toujours exploré de nouvelles façons pour les utilisateurs d'interagir avec ses équipements technologiques. Beaucoup l'ignorent aujourd'hui, mais c'est bien Apple et son co-fondateur Steve Jobs qui ont popularisé l'usage de la souris d'ordinateur au début des années 1980. Les derniers iPhone en date ont une fonctionnalité appelée 3D Touch, qui distingue les différents niveaux de pression que l'utilisateur exerce en appuyant. La manipulation sans contact apparaît donc comme la prochaine étape à franchir.Toujours selon Bloomberg, pour ses prochains iPhone Apple chercherait aussi à créer des écrans incurvés. Selon les interlocuteurs de Bloomberg, il s'agirait d'écrans qui seront incurvés progressivement, du haut vers le bas. Il ne s'agit donc pas de reproduire ce qu'a mis en œuvre Samsung : ses écrans ont des bords incurvés de chaque côté. Apple pourrait donc présenter son premier iPhone aux bords incurvés, l'iPhone X n'ayant qu'un seul bord incurvé, en bas.Pour cela, Apple aurait recours à la technologie OLED. A la différence des écrans LCD, les écrans OLED peuvent être incurvés et même pliés. Mais l'arrivée de ces écrans pourrait ne pas être pour 2018. Il faudra également attendre 2020 ou 2021 pour voir l'arrivée des écrans MicroLED, une invention « maison » actuellement en développement.Selon IDC, au quatrième trimestre 2017, Apple avait une part de marché de 20 % avec ses iPhone X et iPhone 8, devançant Samsung et Huawei, respectivement deuxième et troisième dans le palmarès. Samsung travaillerait déjà sur un smartphone pliable, Apple a donc besoin d'innover constamment pour continuer à passionner ses adeptes.