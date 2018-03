Des images de l'écran du nouvel iPhone ont fuité

Un iphone plus grand, moins cher ?

Ne pas reproduire l'échec de l'iPhone X

Modifié le 27/02/2018 à 11h34

Ces images répondent aux présentations du Samsung Galaxy S9 au Mobile World Congress de Barcelone.Apple se devait de réagir à l'annonce officielle de Samsung le weekend dernier. Des aperçus de la vitre de l'écran de l'iPhone X Plus ont fuité, présentant l'un des modèles les plus larges jamais proposés. Cette nouvelle version disposera d'un écran de 6,5 pouces et devrait logiquement proposer les dernières fonctionnalités de l'iPhone X tels que l'utilisation de la reconnaissance faciale pour valider les paiements. Il sera cependant moins cher que son prédécesseur, pour lequel il fallait débourser plus de 1.000 euros.Ces photographies donnent aussi des renseignements sur la fabrication du nouvel iPhone. Elles ont été prises dans une usine LG, alors qu'Apple avait pour habitude de faire produire ses écrans OLED par Samsung. Le géant américain avait justement investi près de 3 milliards de dollars l'an dernier pour faire de LG son fournisseur d'écran, un moyen pour lui de se détacher de son principal concurrent sud-coréen.Les ventes de l'iPhone X sont loin de répondre aux attentes commerciales. Au dernier trimestre 2017, Apple avait vendu 77,3 millions de téléphones, soit 3 millions de moins que les prévisions des spécialistes. Le prix est le premier argument mis en avant pour expliquer les résultats décevants du dernier iPhone. Mais il ne peut pas justifier à lui seul cet échec, la gestion du calendrier faisait également défaut. L'iPhone X était sorti quelques semaines à peine après la mise en vente de l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus et le producteur est vite tombé en rupture de stock face aux multiples demandes.La marque prend son temps cette fois-ci avant de lancer son dernier modèle. Les révélations seront successives et le nouveau téléphone ne devrait pas voir le jour avant quelques temps. Il sera par ailleurs accompagné d'une version SE, légèrement moins grande et moins chère, pour convenir à des budgets plus restreints. Loin d'Apple cependant l'idée de vendre des téléphones "peu chers" comme l'avait été l'iPhone 5C, peu vendu et vite oublié après la sortie du 5S.