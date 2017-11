HTC dévoile son smartphone U11+

HTC U11+ : un écran, une caméra et une batterie nec plus ultra

Edge Sense : votre téléphone vous répond quand vous le serrez

Modifié le 03/11/2017 à 16h49

Lefonctionne sur une puce Snapdragon 835, la dernière et la plus performante que Qualcomm ait sortie à ce jour. L'écran a lui aussi subi un: c'est désormais un 6 pouces avec un ratio de 18:9, occupant 79 % de l'écran. Comme HTC le résume sur son site, c'est donc «». La gamme colorimétrique a également été améliorée, les couleurs sont désormais plus nombreuses et plus éclatantes.Le nouveau flagship de HTC embarque une caméra arrière de 12 mégapixels et une caméra avant de 8 mégapixels. À en croire le fabricant, la mise au point est ultra-rapide, et une fonctionnalité HDR Boost permet de gérer un éclairage inégal.Si lea été pensé pour plaire au consommateur sur tous les aspects, c'est tout aussi vrai sur le plan de la batterie : le smartphone arbore une 3930 mAh, ce qui représente un gain de 30 % selon HTC.Mais la fonctionnalité dont HTC semble toujours être le plus fier est le Edge Sense. Elle consiste à donner des commandes au smartphone rien qu'en le serrant dans ses mains. Le fait d'appuyer sur les deux bords allume ainsi l'écran et fait afficher une roue avec les icônes des applications. Au sein de différentes applications, ce geste peut être paramétré pour correspondre à une commande précise. Il peut par exemple servir à zoomer dans Google Maps ou à prendre une capture d'écran dans Periscope. On peut également assigner des commandes à l'appui double. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre avis sur cette fonctionnalité dans le test HTC U11 Le U11+ est certifié IP68, ce qui permet de l'utiliser sous la pluie ou de le plonger dans l'eau quelques instants.