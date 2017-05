HTC dévoile son nouveau flagship, le HTC U11

HTC U11 : une nouvelle interface d'utilisation

Les caractéristiques de l'HTC U11

Modifié le 16/05/2017 à 15h27

A l'occasion de ses 20 ans, HTC a dévoilé ce lundi 15 mai 2017 son nouveau smartphone haut de gamme, le HTC U11, qui sera disponible en France dès le 1er juin 2017 pour 759 euros. La principale innovation du prochain téléphone de la marque taiwanaise tient dans sa nouvelle interface d'utilisation, le HTC Edge Sense, et sa fonctionnalité "Squeeze" qui permettra aux utilisateurs de lancer des actions en pressant les bords latéraux de l'appareil.Il sera possible de définir les actions associées aux pressions exercées : ainsi, vous pourrez lancer l'appareil photo en mode selfie, lancer une application, ouvrir les paramètres, démarrer un enregistrement vocal etc. en pressant une ou deux fois votre smartphone. Par ailleurs, dès juillet 2017, devrait sortir l'application HTC Edge Companion, qui permettra de définir des actions à l'intérieur même des applications.Côté photo, HTC a misé sur une qualité optimum avec un capteur UltraPixel 3 de 12 Mégapixels, un objectif grand angle avec stabilisation optique et ouverture de F/1.7 et un capteur rétro-éclairé de 16 Mégapixels pour les selfies, avec un objectif grand angle qui ouvre à F/2.0. Côté vidéo, vous pourrez compter sur un enregistrement jusqu'en 4K et une audio 3D avec la présence de 3 micros.Un micro à basse consommation a également été intégré dans le HTC U11, afin de permettre aux utilisateurs d'utiliser les assistants intelligents Google Now et Alexa d'Amazon. Quant à HTC Sense, l'assistant de la marque taiwanaise, il sera enrichi de nouvelles fonctionnalités, telles que les alarmes intelligentes ou encore l'optimisation de la mémoire.