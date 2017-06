HTC U11 : de nouveaux modes pour la fonction Edge Sense

Edge Sense pourra lancer de nouvelles actions

Edge Sense peine à convaincre

Modifié le 26/06/2017 à 17h35

En exerçant une pression sur les côtés de l'appareil, les utilisateurs pourront par exemple zoomer dans Google Maps et dans l'affichage de photos.Dans une vidéo, HTC a dévoilé certaines des nouvelles actions que pourra lancer la prochaine version de la fonction Edge Sense de son smartphone U11. Jusqu'ici, Edge Sense offrait la possibilité d'accéder rapidement à certaines applis ou raccourcis en serrant simplement les côtés de l'appareil, même lorsqu'il était en veille. Cela permet par exemple de lancer rapidement l'appareil photo, l'assistant vocal ou encore la capture d'écran.Dans sa prochaine version, il sera possible d'effectuer davantage d'actions, toujours en exerçant une pression sur les bords de l'appareil. Les utilisateurs du U11 pourront ainsi zoomer dans Google Maps et lors de l'affichage des photos, changer l'affichage du calendrier ou encore répondre et mettre fin à un appel téléphonique.Ces actions pouvant être facilement effectuées en passant par la méthode traditionnelle, on peine à voir la valeur ajoutée de la fonction Edge Sense, qui semble davantage relever du gadget. Le principal intérêt d'Edge Sense est qu'il peut faciliter la vie des utilisateurs pressés qui n'ont recours qu'à une seule main lorsqu'ils manipulent leur smartphone.HTC n'a pour l'instant pas indiqué quand les nouveaux modes d'Edge Sense seraient disponibles sur ses smartphones U11. Le constructeur a par ailleurs invité les utilisateurs du U11 à faire part de leurs idées pour l'amélioration de la fonction Edge Sense.