Bixby arrive sur les Samsung Galaxy S8

Une version test de Bixby lancée par Samsung

Le déploiement de Bixby n'est pas encore annoncé

Modifié le 19/06/2017 à 13h25

Le 16 juin 2017, dans un communiqué de presse, Samsung annonce l'arrivée tant attendue de Bixby sur ses deux derniers modèles. Une arrivée toutefois partielle et qui ne sera accessible qu'à un nombre limité de ses clients.L'annonce de Samsung va faire de nombreux déçus : le groupe ne prévoit de lancer Bixby qu'en version test. Les utilisateurs pourront essayer les commandes vocales permettant d'envoyer des SMS, faire des appels ou encore changer les paramètres du téléphone. Ces fonctionnalités s'ajoutent à celles déjà disponibles pour tous les autres clients, comme la réalité augmentée ou encore Bixby Home.Malheureusement pour les propriétaires d'un S8 ou d'un S8 Plus, ils ne pourront pas tous accéder à cette phase de test. Pour obtenir Bixby en avant-première, il faut s'inscrire sur le site officiel de l'opération et, bien entendu, accepter que Samsung collecte des informations sur l'utilisation de Bixby. Le nombre de personnes éligibles à l'opération est limité, ce qui obligera Samsung à laisser des utilisateurs sur le carreau.La phase de test devrait permettre au groupe sud-coréen de résoudre les problèmes qui l'empêchent de déployer Bixby à tous les utilisateurs. Selon certaines rumeurs, Samsung aurait quelques soucis avec l'optimisation de son assistant virtuel en anglais, si bien qu'aucune date officielle de sortie de l'assistant virtuel n'est annoncée par le groupe.Samsung annonce toutefois un lancement dans un « futur proche » sans plus de précision, mais prévoit d'ores et déjà des mises à jour permettant l'ajout d'autres fonctionnalités et d'autres langues, ainsi que le support pour des applications tierces fonctionnant par commandes vocales.