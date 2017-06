Le programme publicitaire caché du Galaxy S8 (et comment s’en débarrasser)

Un service activé par défaut : le Game Optimizing Service

Désactiver le logiciel publicitaire caché, c'est possible

Modifié le 15/06/2017 à 11h33

Plusieurs propriétaires de Samsung Galaxy S8 et S8+ se sont plaints de publicités intempestives affichées par leur smartphone, parfois plusieurs fois par semaine. Heureusement, il semblerait qu'il soit possible de le désactiver.Le service publicitaire caché par Samsung s'active par défaut lorsque l'utilisateur lance un jeu sur son terminal. Il est en effet associé au service Game Optimizing, censé optimiser les jeux sur le smartphone. Or, on sait que la grande majorité des utilisateurs de smartphones jouent à des jeux sur leurs téléphones, c'est d'ailleurs l'une des raisons qui pousse les constructeurs à créer des appareils de plus en plus puissants.Une fois activé, le programme publicitaire affiche des annonces et certains auraient même reçu plusieurs annonces sur des délais très brefs. C'est ainsi qu'on a pu reprocher à Samsung de faire du. D'autant plus que le programme ne demande pas d'autorisation au propriétaire du téléphone pour se lancer et pour afficher les annonces dont les revenus reviennent, bien évidemment, au groupe sud-coréen.Les utilisateurs qui ont été dérangés par ces annonces intempestives sur leurs Galaxy S8 et S8+ seront heureux d'apprendre que ce n'est pas une fatalité. Il est en effet possible de supprimer ce logiciel ou, plus précisément, de le désactiver.Le programme est activé par défaut, mais Samsung n'a pas oublié de mettre une option permettant de le désactiver, faute de quoi il aurait risqué des problèmes avec les associations de consommateurs et les autorités de protection des consommateurs un peu partout dans le monde.Pour désactiver le programme publicitaire, il faut se rendre dans le Game Launcher et aller dans le menu paramètres de celui-ci. Puis il faut aller dans "Informations commerciales" et cocher la case "désactivé par défaut".