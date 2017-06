Galaxy S8 : le déploiement de Bixby Voice en anglais retardé

Samsung retarde la sortie de Bixby en anglais

Bixby a des difficultés à comprendre l'anglais

Modifié le 01/06/2017 à 16h45

En cause : l'assistant vocal aurait des difficultés à comprendre et maîtriser la langue anglaise.Une mauvaise nouvelle a entaché la sortie des très attendus Galaxy S8 et S8+ : le nouvel assistant vocal, Bixby Voice, n'était disponible qu'en coréen. Samsung avait annoncé qu'une version en anglais serait lancée au cours du printemps 2017, mais la firme sud-coréenne pourrait bien avoir pris du retard...En effet, d'après le, il faudra encore patienter quelques semaines avant que Bixby Voice en anglais ne puisse être utilisé par les propriétaires anglophones des derniers Galaxy.Un retard qui s'explique par les difficultés que rencontrerait Samsung à faire comprendre à Bixby les particularités de la langue anglaise. L'assistant vocal échouerait souvent à saisir la grammaire et la syntaxe anglaises, ce qui empêcherait les commandes et requêtes des utilisateurs de se déclencher. Ce constat n'a rien d'encourageant, quand on sait que Bixby est censé être plus concentré que les autres assistants vocaux. En effet, Bixby a été conçu pour contrôler les applications avec la voix et il dispose d'un réglage spécifique pour chacune d'entre elles. Pour l'utiliser, il suffit de presser son bouton spécial (situé en haut de l'appareil) et de dire ce que l'on souhaite que l'application fasse.La prochaine fenêtre de lancement interne a été fixée à la fin du mois de juin 2017, mais il est possible que Samsung ait de nouveau du retard si Bixby ne parle pas bien anglais d'ici là. En attendant, les utilisateurs des Galaxy S8 peuvent utiliser Bixby Home, qui donne accès aux informations à la météo...