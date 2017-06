OnePlus 5 : date de lancement et photo officielles

Le OnePlus 5 lancé en juin 2017... mais pas à la date qui avait fuité

La première image officielle a fuité

Modifié le 07/06/2017 à 09h36

En bonus, ce que le constructeur n'avait sans aucun doute pas prévu, une première photo officielle de l'appareil a fuité. De quoi faire patienter les fans avant le lancement.Le OnePlus 5 avait fait l'objet d'une fuite sur Weibo : une image annonçait la date du 15 juin 2017 comme date de lancement de l'appareil. Mais dès le départ l'image avait soulevé des doutes : elle pouvait facilement avoir été créée de toutes pièces car il ne s'agissait que d'un texte en chinois sur fond rouge.Il semblerait que cette hypothèse se confirme : le OnePlus 5 sera bien lancé en juin 2017 mais pas le 15. C'est le mardi 20 juin 2017 que le téléphone sera dévoilé au grand public comme l'annonce OnePlus dans un mail et sur le site officiel de l'appareil. Le constructeur ne révèle toutefois rien des caractéristiques : on sait qu'il embarquera un processeur Qualcomm Snapdragon 835, mais c'est tout.En parallèle du mail envoyé par OnePlus, le site AndroidPolice a réussi un coup de maître : obtenir celle qui serait la première image officielle du téléphone. Il s'agit, à première vue, d'un rendu commercial du haut de l'appareil.AndroidPolice a vérifié avec ses sources la crédibilité de l'image et semble être convaincu qu'il s'agit bien d'une photo officielle. On y voit une double caméra à l'arrière (placée à l'horizontale et non à la verticale comme d'autres fuites le laissaient supposer), le logo de la marque et le slogan "Never Settle".