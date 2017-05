Smartphone : la nouvelle gamme Moto fuite sur le Net

La gamme flagship Z se dédouble

5 gammes selon le portefeuille

Modifié le 18/05/2017 à 14h20

Première nouvelle : Lenovo passe de 3 à 5 familles de terminaux.On avait dit : éteignez les portables ! Visiblement, l'un des participants à la conférence Moto X 2017 qui se tenait début mai en Chine n'avait pas entendu, ou pas voulu entendre la consigne, car il a pris une photo de la conférence avant de la poster. Photo parlante : on y voit résumés les plans de Lenovo pour ses smartphones. Relayée par le bloggeur américain Evan Blass, l'image fait le tour du web.Première info, le navire amiral de la gamme Moto, le Moto Z, se dédouble avec undoté d'un écran full HD de 5,5 pouces. Il supportera les fameux mods de Moto permettant de spécialiser son terminal. Le Z Play aura pour jumeau unsur lequel on en sait peu, sinon que son écran sera incassable et qu'il encaissera des débits 4G de 1 GB/s.Plus petit, leembarquera le processeur Snapdragon 660 avec 4 Go de RAM, un stockage de 64 Go et, étonnant, deux appareils photo au dos. Reste à connaître la différence entre les deux, à moins qu'il permette des photos en 3D. Grosse autonomie aussi avec une batterie de 3.800 mAh.Viennent ensuite la gamme G, avec le GS et le GS +, puis les E et E Plus. Ce dernier devrait avoir une énorme batterie de 5.000 mAh. Enfin, une nouvelle gamme d'entrée C qui tient la route. Pas de date encore pour cette nouvelle gamme étoffée.