Une première photo pour le Motorola Z2 Play

Une première photo et peu de changements

Aucune caractéristique technique n'a fuité mais...

Modifié le 24/04/2017 à 15h10

L'image a été obtenue par le site TechnoBuffalo d'une source qu'il clame être « sûre ». Le rendu semble en effet être professionnel et l'image être destinée à du marketing.Le site TechnoBuffalo a pu obtenir celle qui semble être la première photo officielle du Moto Z2 Play. Le smartphone est le modèle milieu-de-gamme de la gamme Z de Motorola que produit désormais Lenovo. Comme les autres smartphones Moto Z, il sera compatible avec les MotoMods, les extensions qu'il est possible d'attacher à l'arrière du téléphone grâce à des aimants.On remarque dès le départ que Lenovo n'a pas changé beaucoup le design de son smartphone : l'appareil photo est toujours en relief sur le dos de l'appareil. Le bouton home a été légèrement retouché, mais c'est à peu près tout. Pas d'écran sans bords et un profil qui reste le même.La source de TechnoBuffalo n'a pas dévoilé de spécificités techniques pour le nouveau smartphone de Motorola. Il faudra attendre une annonce officielle pour savoir quelle sera la puissance et la mémoire de ce nouvel appareil. D'ailleurs, côté date de sortie, on ne sait guère grand-chose.TechnoBuffalo a remarqué que sur l'écran de l'appareil, il y a la date du jeudi 8 juin, sans indication de l'année. Le 8 juin 2017 est bien un jeudi. Est-ce un indice permettant de déduire qu'une annonce ou une présentation seront faites ce jour-là ou est-ce une date choisie totalement au hasard par le graphiste ?