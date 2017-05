Motorola lance Moto C, un smartphone bas de gamme

Le Moto C marchera sur une puce MediaTek 1,3 GHz à quatre cœurs

Une version Plus avec beaucoup d'avantages contre un petit supplément

Modifié le 16/05/2017 à 17h52

Le Moto C embarquera 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Il fonctionnera sur Android 7.0 Nougat et gérera la 4G. Motorola annonce une batterie de 2.350 mAh mais évite de préciser combien d'heures elle tiendra, se limitant à promettre qu'elle sera "de longue durée". Pas d'informations officielles sur le processeur non plus, mais selon les informations d' Androidauthority.com , le Moto C sera doté d'une puce MediaTek 1,3 GHz à quatre cœurs. A titre de comparaison, le Samsung Galaxy S8 récemment sorti embarque un processeur 2,3 GHz à huit cœurs. Le processeur du Moto C serait plutôt comparable à celui du Galaxy Note 2, sorti à l'automne 2012 (un ARM Cortex-A9 1,6 GHz à quatre cœurs). Toujours est-il que quand on parle processeurs, tout n'est pas dans la fréquence ni le nombre de cœurs, les performances réelles de ce Moto C restent donc à vérifier.Dans le reste des caractéristiques, le Moto C sera doté d'une caméra frontale de 2 mégapixels avec un flash (à titre de comparaison, cette caméra a une résolution de 7 mégapixels chez l'iPhone 7 et de 8 mégapixels chez le Samsung Galaxy S8). A l'avant, ce téléphone aura une caméra 5 mégapixels (contre 12 mégapixels chez les smartphones haut de gamme d'Apple et Samsung).Le Moto C existera aussi en version Plus : celle-ci permettra en plus de jongler avec deux cartes SIM, mais l'annonce officielle ne dit pas si on pourra utiliser les deux simultanément. Cette version Plus embarquera également une batterie plus performante (4.000mAh), sur laquelle le téléphone devrait fonctionner pendant 30 heures (sur le profil d'un utilisateur moyen, incluant à la fois la veille et l'utilisation de l'appareil, précise Motorola). L'espace de stockage interne pourra quant à lui être étendu indéfiniment grâce à une carte SD. Même des applications pourront y être enregistrées.Moto C et Moto C Plus seront disponibles en France courant juin, aux prix recommandés respectifs de 119,99 euros et 129,99 euros.