Samsung Galaxy S8 : la date de lancement confirmée

Le Samsung Galaxy S8 lancé fin mars 2017

Qu'attendre du Galaxy S8 ?

Modifié le 27/02/2017 à 10h40

Le dernier smartphone du groupe sud-coréen n'a pas officiellement été annoncé mais on savait depuis longtemps que Samsung allait prévoir un événement à part pour le présenter à la presse.Plusieurs dates, plus ou moins précises, ont fuité sur Internet concernant le Samsung Galaxy S8. Le prochain smartphone haut de gamme de la marque est très attendu : il doit entrer en compétition directe avec l' iPhone 8 , qui sera présenté en septembre 2017 (là aussi, aucune date précise n'est connue) et doit faire oublier l'échec du Galaxy Note 7 dont les batteries ont explosé partout dans le monde.A la fin d'une conférence de presse, dimanche 26 février 2017, en amont du Mobile World Congress , Samsung a dévoilé la date de son « unpacked event » qui devrait se dérouler à New York. C'est à cette occasion que Samsung présentera le Galaxy S8. L'événement, qui sera fortement médiatisé, se déroulera le 29 mars 2017.Le prochain smartphone haut de gamme de Samsung devrait être particulièrement rempli de technologies de pointe. Evan Blass, journaliste chez VentureBeat, a pu obtenir les spécificités du S8+ qu'il a dévoilées sur Twitter le 23 février 2017. Au programme : un écran de 6,2 pouces, la protection IP 68 contre eau et poussière et un scanner de l'œil.Le Samsung Galaxy S8+ étant la version encore supérieure du smartphone le plus puissant de Samsung, le S8 devrait avoir des caractéristiques similaires. C'est sans doute au niveau de la taille de l'écran que les deux smartphones vont se différencier, mais pas uniquement.