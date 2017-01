Samsung Galaxy S8 : présenté le 29 mars 2017 ?

Samsung va-t-il dévoiler son Galaxy S8 avant avril 2017 ?

This is the Samsung Galaxy S8, launching March 29 https://t.co/lQZ0K0q2MA pic.twitter.com/dlusRMX4YH — Evan Blass (@evleaks) 26 janvier 2017





Les caractéristiques du Galaxy S8 fuitent également

Modifié le 27/01/2017 à 10h10

En plus d'une première photo réaliste du S8, Evan Blass nous offre une date de sortie potentielle et une date de commercialisation, qui sont complètement à l'opposé de ce qui avait été révélé par les médias asiatiques.Selon Evan Blass, les médias asiatiques se sont fourvoyés : Samsung n'attendrait pas la mi-avril pour présenter son prochain flagship, le Galaxy S8 . La présentation aurait même lieu fin mars, très précisément le mercredi 29 mars 2017, à New York. La ville, elle, ne semble pas avoir changé. Le journaliste annonce néanmoins une date importante pour le S8 : la date de sa commercialisation, le 21 avril.Cette annonce s'accompagne du prix supposé des Galaxy S8 : ils seront plus chers que les S7 et même que l'iPhone 7. La version 5,8 pouces du S8 coûtera 799 euros, tandis que la version 6,2 pouces affichera le prix de 899 euros.Pour ce prix, élevé, les amateurs de la firme sud-coréenne ne devraient toutefois pas être déçus : Evan Blast nous dévoile plusieurs informations sur les caractéristiques des deux smartphones.Les écrans seront recourbés pour tous les modèles, ce qui explique l'absence d'un « Galaxy S8 Edge » et, de fait, plus grands que ceux des Galaxy S7 . Les S8 embarqueront un minimum de 4 Go de RAM et un minimum de 64 Go de mémoire interne.Un meilleur appareil photo et un nouvel assistant virtuel seront présents, notamment car Samsung a racheté la start-up Viv qui a développé Bixby.Sans surprise, Evan Blass confirme la présence du processeur haut-de-gamme Snapdragon 835, le dernier-né de chez Qualcomm. Et, surtout, la possibilité de transformer le smartphone en une sorte de pc de bureau grâce à un doc spécial semble se confirmer. De quoi faire du S8 un véritable outil de travail polyvalent, au-delà du simple smartphone.