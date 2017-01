Galaxy Note 7 : ils seront désactivés le 31 janvier 2017

Les Galaxy Note 7 rendus totalement inutilisables en Europe (et donc en France)

Les Galaxy Note 7 ne pourront plus se connecter au réseau

Modifié le 31/01/2017 à 10h12

Si la majorité des clients de Samsung ont décidé de rendre l'appareil, qui présente toujours un risque d'explosions puisqu'il est sujet à une erreur de fabrication, certains refusent obstinément de le renvoyer au constructeur.Pour forcer la main des détenteurs de Galaxy Note 7 récalcitrants, puisqu'il s'agit d'un problème de sécurité majeur (le risque d'explosion a même conduit les compagnies aériennes à interdire le smartphone sur leurs vols), Samsung va user de la manière forte. Après avoir appelé à la bonne conscience de ses clients, il va utiliser la coercition : il va rendre les appareils inutilisables.Pour ce faire, rien de plus simple : Samsung va déployer une mise à jour du logiciel interne du smartphone. Dès qu'elle aura été téléchargée et installée par l'appareil, il sera inutilisable. Une technique déjà utilisée, avec succès, dans d'autres pays du monde et qui va donc être lancée en Europe et, de fait, en France. Le déploiement de cette mise à jour commencera le 31 janvier 2017.Si les smartphones ont aujourd'hui de nombreuses fonctionnalités, la première reste celle d'un téléphone et, peut-être, d'un appareil pour aller sur Internet. Samsung va donc frapper justement au coeur de l'utilisation du Galaxy Note 7 : la mise à jour logicielle va empêcher le smartphone de se connecter au réseau. Impossible d'avoir une connexion pour la data, d'appeler ou même d'envoyer un SMS.S'il y a encore des réticences et que certains se disent qu'ils pourront toujours se connecter en wifi, ils risquent de déchanter : le Samsung Galaxy Note 7 ne sera plus en mesure de se recharger sur le secteur. Ainsi faisant, en rendant les Note 7 complètement inutilisables, Samsung espère récupérer les 6 % d'appareils encore en circulation en Europe.