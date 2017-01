Galaxy Note 7 : les explosions sont dues aux batteries

Un Galaxy Note 7 trop fin

Trop de pression sur son fournisseur Amperex

Modifié le 23/01/2017 à 13h18

Le scandale a été total et les explications ont tardé à être données. Dans une conférence donnée le 23 janvier 2017 à Séoul, Samsung s'est excusé et s'est expliqué : les explosions sont dues à deux problèmes distincts du même composant, la batterie.Samsung a mené une enquête en bonne et due forme : 700 ingénieurs mobilisés, 200 000 Galaxy Note 7 passés au crible et toutes les procédures chapeautées par un organisme indépendant pour en garantir les résultats. Tout a été testé, de la batterie, bien évidemment, aux nouveaux composants, en passant par le logiciel, le port USB-C ou encore le chargement sans fil.Il aura fallu du temps, les résultats étaient attendus avant fin 2016, mais Samsung peut l'affirmer : les explosions sont dues à la batterie. Aux deux batteries, en fait.La première version des Galaxy Note 7 disposait d'une batterie produite par Samsung elle-même, dans sa filiale Samsung SDI. Cette dernière a dû se plier aux exigences de sa maison-mère qui, semble-t-il, a produit un smartphone trop fin. La batterie a dû supporter une trop forte pression sur le coin supérieur droit, ce qui a fini par compromettre la stabilité de cette dernière et a causé une surchauffe, des courts-circuits et l'explosion.Dès que la première version des Note 7 a commencé à exploser, Samsung a rappelé ce modèle et fourni à ses clients un modèle de remplacement. Ce dernier se devait d'être sûr mais... il a commencé à exploser aussi.Cette fois, selon Samsung, la faute revient à son fournisseur : les batteries ont été commandées chez Amperex Technology Limited, qui a dû augmenter la cadence de production des batteries. Ces batteries ont, du coup, subi des problèmes de fabrication. Un problème de soudure couplé à d'autres manquements a causé, de nouveau, un court-circuit et la deuxième vague d'explosions. Samsung a alors décidé de retirer du marché tous les Note 7. 94 % des unités vendues auraient été récupérées.Koh Dong-Jin, chef de la division mobile de Samsung Electronics, qui a présenté ces résultats lors de la conférence de presse, a tenu à s'excuser auprès des clients : «