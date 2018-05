OnePlus 6 : Amazon laisse fuiter le prix et d'autres informations

Lire aussi :

Modifié le 15/05/2018 à 14h55

Une petite erreur qui permet d'en savoir plus sur le futur smartphone OnePlus, à quelques heures de sa présentation officielle.Lesera dévoilé ce mercredi 16 mai lors de l'événement de présentation qui se déroulera à Londres à partir de 17 heures, heure française. Mais le site Amazon Allemagne s'est montré trop enthousiaste sans doute, révélant quelques informations qui devaient rester sous embargo jusqu'au jour de la présentation. Hier, Amazon Allemagne a mis en ligne la page de commercialisation de l'appareil sur son site, révélant la date à laquelle les futurs possesseurs du smartphone pourront recevoir chez eux le One Plus 6, soit le mardi 22 mai prochain.Le prix a aussi fuité, et on découvre que deux versions duseront commercialisées. La première version, avec 64 Go et 6 Go de RAM de stockage, sera disponible pour 519 euros et la seconde version, avec 128 Go et 8 Go de RAM, coûtera 569 euros. Deux coloris seront disponibles,et, ce dernier proposant une face arrière en verre. D'autres informations et détails techniques étaient affichées, et la page a bien entendu été retirée du site quelques heures après sa mise en ligne.Si la page a bien entendu rapidement été retirée du site, d'autres informations et détails techniques étaient affichés. Lepossédera un processeur Snapdragon 84 et un appareil photo à double caméra (20 MP + 16MP). Il sera aussi étanche, mais nous ne connaissons pas encore son niveau de résistance à l'eau. Cependant, la firme chinoise avait déjà révélé que son nouveau smartphone aurait un écran Full HD+ de 6,28 pouces.Nous savons aussi que le OnePlus 6 n'échappera pas à toute la hype qui entoure le dernier film Marvel, Avengers : Infinty War. Un modèle spécial aux couleurs des Avengers sera aussi disponible, mais sans doute pas en France. OnePlus avait déjà, à l'époque de la sortie de Star Wars 8, commercialisé un smartphone aux couleurs du film spécialement pour l'occasion.