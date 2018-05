OnePlus prépare des offres de reprise pour l'achat du OnePlus 6

Jusqu'à 280€ de reprise sur un ancien OnePlus

Modifié le 11/05/2018 à 17h13

La tension monte à l'approche du 16 mai. Si les caractéristiques techniques dupeinent à se concrétiser, on sait désormais qu'on pourra l'obtenir pour moins cher en revendant un vieil appareil OnePlus. OnePlus vient de dévoiler sur son site des offres de reprise plutôt alléchantes pour les anciens modèles de la marque.Bien que l'offre de reprise cible spécifiquement les mobiles du constructeur chinois, on s'aperçoit en navigant sur la page que la reprise est effective pour d'autres marques également. Parfois même à des tarifs encore plus avantageux !Un Samsung Galaxy S8+ 64Go en bon état offrira un bon d'achat de 285€, là où un iPhone 7 Plus 256Go fait monter la somme à 355€. Pour bénéficier des fameux 280€ prônés par l'offre, il vous faudra vous séparer d'un OnePlus 5 en excellent état. Plus daté, le 3T est repris au tarif de 215€.La reprise n'est en revanche pas prévue pour les Galaxy S9, iPhone X / 8 et autres P20 Pro. L'offre semble se destiner en effet aux possesseurs de smartphones datant d'avant 2018.Pour profiter de la reprise OnePlus, rendez-vous sur le site dédié et renseignez les spécificités de votre modèle. Procédez à l'envoi et, sous 2 semaines, recevez un bon d'achat à faire valoir sur l'achat d'un OnePlus 6 sur le site officiel.La sortie du OnePlus 6 est prévue pour le 21 mai . Il sera disponible en exclusivité au concept-store parisien, ou sur le site Internet du constructeur.