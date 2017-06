Honor 9 : à la découverte du nouveau smartphone #Lightcatcher à Berlin

Un événement centré sur le nouveau smartphone Honor

On a pu s'approcher du Honor 9 !

Modifié le 28/06/2017 à 10h27

Après Paris et le Molitor l'an dernier, Honor a choisi Berlin ce mardi 27 juin, et plus précisément la salle Max-Schmeling-Halle, pour officialiser en Europe l'arrivée très attendue de son nouveau flagship, le. Un smartphone qui succède évidemment aux récents Honor 8 et Honor 8 Pro, et qui se veut la nouvelle figure de proue du groupe chinois. Rappelons que Honor est une filiale du groupe Huawei qui axe sa communication essentiellement sur le web. Pas de publicité TV ou autre, mais Honor a néanmoins su conquérir sa cible (les « jeunes ») grâce à un marketing parfaitement ciblé, et le sponsoring de divers évènements sportifs. Une stratégie qui permet (entre autres) à Honor de proposer des smartphones de qualité, à un tarif autrement plus abordable que les modèles haut de gamme Samsung, Apple, Sony...A Berlin, le groupe chinois a évidemment convié le gratin de la presse européenne, avec environ 800 journalistes, blogueurs, influenceurs et autres YouTubers présents sur place selon les responsables du groupe. Un show parfaitement mené par le PDG de la firme, George Zhao, qui est tout d'abord revenu avec un anglais presque impeccable sur l'énorme succès du groupe, avant de dévoiler enfin à la face du monde ce très attendu Honor 9.Un nouveau smartphone haut de gamme (d'ores et déjà en cours de test intensif à la rédaction), qui optimise au mieux les excellentes bases posées par le précédent Honor 8 . Pour justifier son rang, le Honor 9 se pare d'un large écran tactile 5,15" en qualité Full HD, et embarque également un processeur Kirin 960 couplé à 4 Go de RAM, sans oublier 64 Go de stockage. Un smartphone sous Android Nougat évidemment, affublé d'une surcouche EMUI 5.1.Pour appuyer son sloganmartelé par Honor durant l'annonce de ce nouveau smartphone, le Honor 9 se pare d'un nouveau système Dual Camera comprenant un capteur RGB de 12 mégapixels, couplé à un capteur 20 mégapixels monochrome. De quoi offrir des performances photos optimales en toute circonstance (sans oublier la capture vidéo 4K), y compris dans les lieux les moins éclairés, comme les boîtes de nuit, les pubs, et autres endroits fréquentés par la cible du groupe : la jeunesse. Mais le côtéduse retrouve également dans la conception même du smartphone, avec toujours ce dos élaboré à base de diverses couches de verre, qui permettent de refléter la lumière de manière plutôt réussie. A l'oeil, le résultat est assez superbe il faut l'avouer.Evidemment, la conférence du groupe chinois a principalement été axée sur le smartphone en lui-même, mais Honor a également tenu à confirmer son partenariat avec le géant du son Monster, avec Monster Head en personne sur scène, soit le PDG du groupe Noel Lee, qui a fait un discours particulièrement remarqué. L'occasion pour les deux groupes d'officialiser la disponibilité d'un casque dédié. Honor n'oublie pas les gamers, en annonçant également l'exclusivité pour 6 mois d'sur le Honor 9. Parallèlement, le groupe a également levé le voile sur son tout nouveau Honor Band 3, ainsi que sur les Honor Sport Bluetooth Earphones, des écouteurs sans fil.A l'issue de sa keynote, Honor a permis à la presse d'approcher de très près son nouveau joujou, via une sessionplutôt vaste, permettant d'apprécier le look de ce nouveau smartphone, sa prise en main, ainsi que le nouveau coloris Glacier Grey que Honor souhaite mettre en avant, après le Sapphire Blue du modèle précédent. Un premier contact très prometteur, qui séduit irrémédiablement par son design d'une part, mais aussi par sa vélocité. On ne peut également que se réjouir de la décision d'Honor de faire revenir le bouton principal à l'avant du smartphone, ce dernier embarquant toujours un capteur d'empreintes. Rappelons en effet que sur le Honor 8, le capteur d'empreintes est situé à l'arrière du terminal, pas forcément pratique donc...Il nous faudra encore quelques jours évidemment pour tester convenablement ce nouvel Honor 9, et jauger notamment son autonomie, ses performances en photos, son côté pratique, ses nouvelles fonctionnalités... mais ceux qui ont été séduits par le Honor 8 ne pourront qu'apprécier son successeur, qui s'annonce déjà très réussi. Côté tarifs, leest proposé en France au prix de 429 euros (une ODR de 30 euros est prévue au lancement), et ne peut être acquis qu'en version 4 Go RAM / 64 Go, la version 6 Go RAM / 128 Go étant réservée à certains marchés uniquement.