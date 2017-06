Le Honor 9 annoncé : prix, date de sortie et caractéristiques !

Honor 9 : un smartphone « haut-de-gamme » !

Quel prix ... et quand sera-t-il disponible ?

Modifié le 27/06/2017 à 16h27

Depuis quelques années, Honor réussit l'exploit de proposer de très bons portables à des prix ridicules. La filiale de Huawei remet le couvert avec un portable au très bon rapport qualité/prix sur le papier. Le design est soigné, avec un dos incurvé en verre agréable à prendre en main, deux coloris dont un nouveau et un écran Full HD de 5,15 pouces. En l'ouvrant (ce que l'on vous déconseille, bien entendu), vous trouverez un Kirin 960 et une mémoire de 64 Go qui pourra être agrandie jusqu'à 256 Go. Selon la marque, le double capteur photo va permettre de faire de vraies belles photos de nuit, d'où le fameuxqu'Honor n'a cessé d'utilisé ces derniers jours. Ces caméras permettraient même de faire de vraies vidéos en 4K, directement avec votre smartphone.Seule différence avec la version présentée en Chine il y a quelques semaines ? La mémoire vive, qui passe de 6 Go à 4 Go pour la version qui sera vendue en Europe.Pour mettre la main sur le Honor 9, il faut compter 499€90 ... mais comme souvent avec la filiale d'Huawei, le Honor 9 est déjà en promotion : 429€90 sur Vmall.eu . Il y est d'ailleurs proposé avec un Bracelet Band 3 offert ! Cette offre se cumule aussi avec une Offre de Remboursement de 30€ : son prix tombe à 399€.Il est d'ailleurs déjà disponible : les plus chanceux et les plus rapides le recevront donc d'ici un ou deux jours.