Honor 9 : un smartphone haut de gamme à petit prix

Une fiche technique haut de gamme

Apple et Samsung défiés par les constructeurs chinois

Modifié le 13/06/2017 à 12h32

Sur le marché mondial des terminaux, la marque chinoise se classe à la troisième place.La marque chinoise Huawei vient de présenter son dernier smartphone haut de gamme : le Honor 9. Avec un écran de 5,15 pouces et une résolution de 1920 x 1080, le Honor 9 dispose d'un processeur Kirin 960, de 4 à 6 Go de RAM, d'une capacité de stockage allant de 64 à 128 Go et d'une batterie 3200 mAh.Comme sur les autres modèles Honor de la marque, on trouvera un double capteur photo, de 20 mégapixels au dos de l'appareil et de 8 mégapixels à l'avant. Et contrairement au Galaxy S8 de Samsung ou à l'iPhone 7 d'Apple, le Honor 9 se vend à un prix très abordable pour un smartphone premium, puisqu'il devrait coûter 355 ou 399 euros selon les capacités de stockage.Sur le secteur du haut de gamme, les marques chinoises font de l'ombre aux géants Samsung et Apple, en proposant des terminaux à petits prix. Huawei se classe désormais à la troisième place au niveau mondial, tandis qu'Apple perd des parts de marché en Chine au profit des constructeurs locaux.Mais le Honor 9 n'est pas le seul smartphone haut de gamme de construction chinoise qui va partir à la conquête des consommateurs chinois et internationaux. En effet, OnePlus, autre marque chinoise positionnée sur le premium abordable, va présenter la semaine prochaine son dernier modèle, le OnePlus 5.