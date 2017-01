10 millions de Galaxy S8 en préparation pour avril

10 millions de Galaxy S8 seraient en préparation pour avril

Quel sera le prix du Galaxy S8 ?

Modifié le 06/01/2017 à 14h30

Le géant coréen de l'électronique, Samsung, espère ainsi, avec cette nouvelle commercialisation de smartphones, relancer ses ventes. Ce dernier avait connu bien des turpitudes après la catastrophe industrielle et commerciale de son Galaxy Note 7 . Il avait même dû interrompre très rapidement sa commercialisation l'année dernière (voir).La production du Galaxy S8 devrait être lancée en mars et les ventes débuteraient au mois d'avril d'aprèsD'après la banque d'investissement Goldman Sachs, le prix du Galaxy S8 devrait être de 15 à 20 % plus élevé que celui du Galaxy S7. On peut donc s'attendre à un prix avoisinant les 900 euros pour le modèle de base et on pourrait même très aisément dépasser les 1 000 euros pour les versions de smartphones qui ont une capacité de stockage plus importante.Une augmentation qui serait justifiée par le coût élevé des composants de l'appareil. Composants bien plus onéreux que ceux du S7, à commencer par l'écran incurvéprésent sur les deux versions. Nous n'avons plus qu'à attendre maintenant que Samsung confirme de lui-même cette rumeur...