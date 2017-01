CES 2017 : Honor dévoile le 6X à 219 euros

Le Honor 6X avec double capteur photo

Un prix alléchant pour un smartphone milieu de gamme

Modifié le 04/01/2017 à 12h35

Le Honor 6X, destiné à supplanter le Honor 5 sans toutefois se positionner sur le haut-de-gamme comme le Honor 8 , sera disponible sur le marché français dès ce mercredi 4 janvier 2017. Le prix annoncé s'élève à 249 euros pour la version avec une mémoire de 32 Go... avant promotion !Le smartphone du constructeur chinois tourne, bien évidemment, sous Android, et plus précisément sous Android 6.0 avec la surcouche Emotion UI 4.1. Il est tourné photo avec ses trois capteurs photo distincts, deux à l'arrière et un à l'avant. Les deux à l'arrière, pour les photos classiques, se composent d'un capteur de 12 Mpx et d'un capteur auxiliaire de 2 Mpx pour les informations supplémentaires et une meilleure qualité.A l'avant, le Honor 6X dispose d'un capteur 8 Mpx pour les selfies. Sous le capot, une dalle écran de 5,5 pouces en full HD (1 920 x 1080 px), on trouve le processeur maison, le Kirin 655, 3 ou 4 Go de RAM et une puce graphique Mali T830. On remarquera que Qualcomm, qui vient de dévoiler son Snapdragon 835 au CES 2017, n'est, cette fois, pas de la partie.Comme toujours, Honor met l'accent sur le prix pour séduire un public moins habitué à avoir les dernières nouveautés et les smartphones les plus puissants. Le Honor 6X affiche dès ce mercredi 4 janvier 2017 un prix de 249 euro qui passe à 219 euros si l'achat est effectué avant le 23 janvier 2017, Honor lançant une offre de remboursement de 30 euros.Pour 219 euros vous pourrez donc obtenir le Honor 6X avec 32 Go de mémoire et 3 Go de RAM. La version 64 Go de mémoire et 4 Go de RAM est annoncée mais n'a pas encore de date de sortie française. Elle affichera le prix de 299 euros.