La 5G a enfin son logo officiel

Le groupe 3GPP dévoile le nouveau logo officiel de la 5G

Le déploiement de la 5G : deux phases déjà prévues

Modifié le 10/02/2017 à 18h22

Cela n'empêche pas les entreprises qui développent cette nouvelle technologie de faire les annonces sur les standards et... d'avoir trouvé un logo officiel pour la 5G.Un consortium est en charge du développement de la 5G : le groupe 3GPP. La 5G devrait permettre des débits largement supérieurs à la 4G, Orange a déclaré en janvier 2017 avoir atteint les 10 Gbps, et un temps de latence très faible. De quoi permettre une connectivité à toute épreuve qui servira pour les voitures connectées, la domotique et tous les autres usages que les constructeurs inventeront d'ici-là.Le logo est assez simple : il y a le nom du réseau, « 5G » ainsi que des vagues censées représenter des ondes. La couleur de ces vagues, le vert, a déjà été utilisée pour des logos officiels, notamment pour la 4,9G, appelée plus communément 4G LTE-Advanced Pro. Le fait de garder la couleur pour la 5G est donc le signe d'une continuité, bien que le public puisse croire qu'il s'agit d'une véritable rupture.Si la 5G sera le réseau de la décennie des années 2020, la première phase de déploiement dans les pays industrialisés devrait commencer en 2018. Ce logo pourrait donc commencer à apparaître dans les publicités des opérateurs bien que, pour l'instant, les opérateurs français n'aient rien annoncé de concret.Une deuxième phase de déploiement aura lieu dès 2020 ce qui ouvrira réellement la porte à de nouveaux usages du réseau Internet mobile.