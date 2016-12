Le Bluetooth 5 est enfin arrivé

Un Bluetooth plus rapide et plus stable

Basse consommation pour les objets connectés

Modifié le 09/12/2016 à 13h37

La version 5 du Bluetooth apporte quelques nouveautés notamment sur la stabilité de l'échange d'informations et sur la vitesse afin d'adapter la technologie à l'avènement des objets connectés.Selon les informations fournies par le SIG en charge du développement de la technologie Bluetooth, ce nouveau système améliore clairement les performances du Bluetooth, notamment par rapport à la version 4.2 Low Energy. Le Bluetooth 5 offre plus de portée, plus de puissance et plus de vitesse pour l'échange d'informations.Par rapport au Bluetooth 4.2 Low Energy, le Bluetooth 5 devrait être deux fois plus rapide, avoir une portée quatre fois supérieure et permettre de transférer des paquets de données huit fois plus gros. Il permettrait aussi d'envoyer et de recevoir des paquets de 255 octets contre 31 octets auparavant.Le SIG en charge du développement du Bluetooth ne cache pas son intention de faire du Bluetooth 5 une technologie incontournable des objets connectés qui devraient se multiplier dans les années à venir, selon de nombreux cabinets d'étude. Tous les constructeurs sont sur les starting-blocks pour conquérir un marché qui doit encore montrer l'étendue de son potentiel.Si la norme Bluetooth 5 est finalisée, les premiers appareils ne devraient voir le jour que dans le courant de 2017, au mieux sous deux mois, selon le Special Interest Group. Après quoi, le Bluetooth 5 devrait se démocratiser notamment grâce à la basse consommation d'énergie idéale pour les objets connectés fonctionnant sur batterie.