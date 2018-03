eBay utilise la réalité augmentée pour choisir la bonne taille de colis

Fini les kilomètres de papier-bulle

Elle arrive bientôt chez nous

Modifié le 22/03/2018 à 15h53

Cette nouvelle fonctionnalité n'est cependant disponible que pour des modèles récents de smartphones.La réalité augmentée ne sert pas qu'à chasser les pokémons sur le balcon du voisin : dans la dernière mise à jour de son application pour Android, eBay ajoute une nouvelle fonctionnalité exploitant l'AR : celle-ci, bien pratique, va permettre à un vendeur de déterminer quel carton sera le plus adapté à l'objet qui doit être expédié.Il suffit pour cela de pointer la caméra de votre smartphone vers l'objet à empaqueter, et l'application va superposer en transparence un volume par-dessus le produit. Il suffit ensuite de faire défiler les différentes boîtes proposées, jusqu'à ce que vous tombiez sur celle dont la forme est la mieux adaptée à votre objet.La fonctionnalité donne également le prix de chacun des cartons proposés. Grâce à elle, vous n'aurez plus à ajouter des mètres et des mètres de papier-bulle pour combler l'espace vide dans le colis. l'application eBay est déjà compatible avec un très grand nombre de produits courants.Pour créer cette nouvelle fonctionnalité, eBay a employé ARCore, le kit de développement proposé par Google. eBay précise qu'elle n'est pour l'heure compatible qu'avec un petit nombre de modèles de smartphones tournant sous Android. L'application n'est pas encore disponible en France, mais cela ne devrait pas trop tarder.