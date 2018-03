Bose invente la réalité augmentée audio

Entendre ce que vous voyez

Un kit de développement

Modifié le 14/03/2018 à 14h35

Lesne seront pas proposées au grand public dans l'immédiat. Elles seront d'abord réservées aux fabricants et aux développeurs.C'est l'une des annonces marquantes du festival(SXSW) qui se déroule en ce moment et jusqu'au 17 mars à Austin au Texas. Bose, le fabricant de matériel audio, a annoncé qu'il avait atteint un stade avancé d'un ambitieux projet : les premières lunettes AR Audio. Des lunettes pour entendre ce que le monde vous donne à voir.Pas question de concurrencer le Microsoft Hololens ou le Magic Leap One en proposant comme eux d'ajouter une couche d'images en surimpression sur ce que vous voyez. Les Bose AR (le nom actuel de ces lunettes) sont un pur produit audio qui, détaille Bose.Lessont le premier fruit d'un fonds créé par Bose de 50 millions de dollars dédié à la recherche et au développement de nouveaux produits. La prouesse technique réside dans une nouvelle technologie ultra-fine et légère permettant de produire un son à la fois clair et puissant. Bose décrit sa technologie comme l'avenir de l'audio mobile. Celle-ci est contrôlable par la voix, au toucher et même par des mouvements de tête. Elle peut trouver sa place dans des casques audio et des oreillettes, mais aussi des lunettes, un casque moto ou vélo, etc.Gros avantage de la réalité augmentée audio : elle permet de rester concentré sur son environnement réel. En termes d'applications possibles, Bose cite le tourisme : regarder un tableau dans un musée déclencherait automatiquement un audioguide. On pense aussi à la traduction instantanée de textes en langues étrangères. Charge aux développeurs de trouver de nouvelles idées : c'est à eux que Bose va proposer ses Bose AR avec un kit de développement, avant d'envisager une commercialisation grand public.