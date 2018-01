AMD : les Ryzen de 2ème génération annoncés et autres nouveautés

Dites bonjour aux Ryzen 2000 et au futur

Des APU pour les portables et des nouvelles Vega pour les professionnels

Modifié le 10/01/2018 à 09h43

Si le grand public est visé par les nouveaux CPU, AMD a toutefois un peu déçu : aucune nouvelle carte graphique avec puce Vega n'est prévue pour l'instant pour les joueurs. À moins qu'AMD n'ait gardé une surprise sous le coude.Si l'année 2017 a été marquée par l'arrivée des premières puces Ryzen capables de concurrencer les i-Core d'Intel, AMD a dû faire face à une réponse rapide de son concurrent historique. Pas question de se laisser distancer, toutefois : au CES 2018, AMD a annoncé les Ryzen 2000, la deuxième génération de CPU qui s'offre une architecture appelée «» et qui seront gravés en 12nm contre 14nm pour les Ryzen 1000.Cette nouvelle génération sera disponible à partir d'avril 2018 et AMD confirme la rétrocompatibilité des cartes mères existantes : une bonne nouvelle. De plus, l'arrivée des Ryzen 2000 va entraîner une baisse de prix des Ryzen 1000, ce qui rend les processeurs AMD très intéressants par rapport à ceux d'Intel : les deux entreprises vont probablement se lancer dans une guerre des prix.Pour la suite des événements, AMD a annoncé que les Ryzen 3000 avec architecture Zen 2 et gravés en 7nm seraient lancés en 2019, avant de laisser place en 2020 aux Ryzen 4000 avec architecture Zen 3 gravés en 7nm+.AMD tente également de reconquérir le monde des ordinateurs portables, où la domination d'Intel ne fait pas de doutes. Après avoir travaillé avec Intel pour proposer une offre CPU Intel / GPU AMD, voilà que le constructeur a lancé deux nouveaux processeurs pour ordinateurs portables, les Ryzen 3 2300U et Ryzen 3 2200U, qui viennent étoffer la gamme lancée au dernier trimestre 2017.3 APU, deux pour ordinateur portable et 1 pour ordinateur fixe, sont également au programme pour l'année 2018.Du côté des cartes graphiques, la seule évolution va concerner les professionnels, sans plus de précisions : AMD prévoit une déclinaison en 7nm de son architecture Vega pour les professionnels pour 2018, l'architecture NAVI n'étant pas prévue avant 2019.