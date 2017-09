AMD reprend la tête du marché des CPU face à Intel

Des ventes en croissance constante pour AMD

En août 2017 AMD a vendu plus de processeurs qu'Intel

Modifié le 07/09/2017 à 10h22

D'un autre côté, AMD semble avoir réussi son coup : les nouveaux processeurs du constructeur, dévoilés en mars 2017, se vendent comme des petits pains.L'annonce des nouveaux processeurs Ryzen par AMD, en mars 2017, n'a pas manqué d'impressionner : l'entreprise semblait avoir réussi à créer de nouveaux processeurs capables de tenir tête aux Intel Core qui dominaient le marché depuis plusieurs années. Depuis, AMD a dévoilé la quasi-intégralité de sa nouvelle gamme, y compris le plus puissant de ses processeurs, le ThreadRipper 1950X (16 coeurs, 32 threads).Les données du revendeur allemand, repérées et mises en image par le site MarketWatch , semblent confirmer l'intérêt pour ces nouveaux processeurs. Les parts de marché d'AMD sont en constante croissance depuis mars 2017. Une croissance supérieure à ce qu'attendaient les analystes.S'il ne s'agit là que des ventes pour un revendeur précis , elles peuvent laisser entrevoir un rééquilibrage sur le marché des processeurs. En mars 2017, alors que les Ryzen venaient d'être annoncés et que seulement les AMD R7 étaient disponibles, Intel détenait 72,4 % du marché (les données ne comparent que les derniers processeurs mis sur le marché).Petit à petit, AMD a vu ses ventes augmenter tandis qu'Intel a vu les siennes baisser. En août 2017, les forces se sont inversées : AMD détenait 56,1 % du marché conte 43,9 % pour Intel (toujours pour les derniers modèles, pas sur l'ensemble de l'offre des deux constructeurs). C'est une première depuis près de 10 ans.Mais Intel a une dernière carte à jouer : sa nouvelle architecture Coffe Lake couplée à une augmentation du nombre de coeurs de ses processeurs haut-de-gamme. Va-t-elle stopper la progression d'AMD ?