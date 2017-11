PayPal propose des cagnottes en ligne gratuites

Se lancer dans les cagnottes en ligne, une démarche logique pour PayPal

Cagnottes PayPal : un moment stratégique pour le lancement

Modifié le 13/11/2017 à 09h22

Se mettre à plusieurs pour rassembler une certaine somme pour un achat (cadeau pour un collègue ou partage de loyer par plusieurs colocataires par exemple), la tâche risque de s'avérer compliquée puisque personne n'a sur soi d'espèces en grande quantité. En revanche, tout le monde a un smartphone dans sa poche avec, comme l'espère PayPal, également son application. Comme les rechargements de compte PayPal se font instantanément (par prélèvement d'une carte ou d'un compte bancaire en euros), transférer des sommes entre sa banque et PayPal n'est pas un problème. De plus, PayPal fonctionne partout, même hors zone Euro. Fort de ces atouts, PayPal propose désormais à tout un chacun de créer une cagnotte en ligne.Une fois que tout le monde a cotisé, l'argent rassemblé peut servir à régler avec PayPal un achat en ligne... Ou bien peut être viré vers un compte bancaire. Cette dernière opération n'est pas immédiate : elle prend plusieurs jours ouvrés. En revanche, elle est gratuite.Pour PayPal, lancer les cagnottes en ligne en cette fin 2017 est un choix gagnant. À un moment où cette solution ne fait pas encore partie du quotidien de la majorité des Français, PayPal espère arriver juste à temps pour saisir la tendance naissante. La firme américaine n'est bien sûr pas la première à proposer ce service sur le marché français, mais elle a un avantage de taille : ses cagnottes sont gratuites. À la différence par exemple de Leetchi, une filiale de Crédit Mutuel Arkéa, qui facture 2,9% à 4% de frais (sauf si la cagnotte est dépensée chez l'une des boutiques partenaires). LePotCommun, la cagnotte en ligne du groupe BPCE, facture quant à elle 3,5% si le montant rassemblé est inférieur à 2 000 € et 2,9% s'il est supérieur à ce seuil.Cette nouvelle fonctionnalité est lancée à un moment où PayPal connaît une popularité croissante. Le service, qui comptabilisait 218 millions de comptes actifs au 3e trimestre 2017, a vu leur nombre augmenter de 14% sur un an. L'entreprise a enregistré 32,8 transactions par compte en moyenne sur 12 mois glissants, soit une hausse de 9% par rapport aux 12 mois précédents.