Orange dévoile la future Orange Bank

Orange Bank : le paiement par mobile et l'intelligence artificielle pour le SAV

Pas de solde minimum, mais au moins trois opérations sont requises pour utiliser Orange Bank gratuitement

Modifié le 20/04/2017 à 17h31

Cela existe déjà dans beaucoup de pays développés, voici maintenant que la France s'y met aussi. A l'image de l'américain Simple, l'opérateur français Orange s'apprête à lancer sa propre banque sous forme d'une application mobile. Lors de sa conférence annuelle, Show Hello, Stéphane Richard, le PDG du groupe, a présenté ses contours.Orange Bank, ce sera une application mobile et une carte Visa à découvert autorisé. Le client disposera d'un RIB, où il pourra se faire virer son salaire ou alimenter son compte par virement. Il pourra ensuite faire des achats en magasin, en réglant soit avec la carte bancaire (sans contact), soit directement avec son smartphone et ce, même si l'application Orange Bank n'est pas lancée. Pour payer, il suffira de poser son téléphone sur le terminal de paiement du commerçant.Orange met particulièrement en avant l'actualisation immédiate du solde après chaque opération. Pour le reste, l'application permettra de réaliser des virements SEPA et de déposer de l'argent sur un livret d'épargne rémunéré. Lorsque le client aura une question, un "conseiller virtuel" lui répondra dans un premier temps grâce à l'intelligence artificielle. S'il s'avère que celui-ci ne peut pas apporter une réponse, la question sera basculée vers un conseiller humain, disponible du lundi au samedi de 8 h à 20 h, promet Orange.Une autre nouveauté que promet Orange est le blocage et le déblocage de la carte bancaire depuis l'application. Ainsi, si un jour vous croyez avoir perdu votre carte mais que vous gardez l'espoir de la retrouver, vous pouvez la bloquer temporairement et la débloquer aussitôt que vous l'aurez retrouvée.Orange promet aussi des virements par SMS. Lorsque le client qui souhaite faire un virement renseignera le numéro de portable de son destinataire, Orange Bank enverra à ce dernier un SMS en lui demandant de suivre un lien et y renseigner ses coordonnées bancaires. Une fois le RIB renseigné, Orange Bank effectuera le virement. Pas sûr que ce procédé facilite quoi que ce soit, car en pratique, on ne pourra pas copier-coller les champs de son RIB comme on l'aurait fait sur un ordinateur.Orange Bank sera gratuit tant que vous réalisez au moins trois paiements ou retraits par mois. Dans le cas contraire, des frais de tenue de compte de 5 euros par mois seront facturés.