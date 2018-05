Le prochain smartphone de Lenovo sera borderless et sans encoche

Un smartphone borderless et notchless ?

Modifié le 09/05/2018 à 11h21

Le vice-président de Lenovo, Chang Cheng, vient de mettre en ligne sur Weibo un teaser sous forme d'images. On y voit une partie de l'écran du futur téléphone, doté d'une fine bordure apparemment dépourvue d'encoche.Très loin des stratégies de communication des habituels noms du marché chinois comme OnePlus, Xiaomi, Huawei ou maintenant Oppo, Lenovo lève à moitié le voile sur son futur vaisseau amiral.On y découvre un smartphonedépourvu d'encoche, contrairement à la grande majorité des smartphones du moment. Le constructeur précise que le rapport taille écran est supérieur à 95%.Rien ne nous dit si les capteurs frontaux seront sur une bordure inférieure de l'écran légèrement proéminente ou si d'autres moyens techniques seront utilisés.On n'en saura pas plus sur les caractéristiques, le prix et la disponibilité de ce nouveau smartphone avant l'annonce officielle de Lenovo le 14 juin. Les photos laissent cependant peu de doutes sur le fait que le futurLenovo sera un haut de gamme.