CES 2018 : Google et Lenovo annoncent un Smart Display

En deux mots, le Smart Display est un Google Home avec un écran

Le Smart Display est fait pour s'intégrer dans le décor

Modifié le 09/01/2018 à 16h43

Après l'enceinte intelligente Google Home, voici venir le Smart Display ! Désormais, vous pouvez non seulement parler à votre assistant personnel, mais aussi tapoter sur son écran.L'appareil, qui intègre toutes les fonctionnalités d'une enceinte connectée, dispose en plus d'un écran tactile (permettant d'afficher les résultats des recherches, lire des vidéos YouTube...) et offrant un canal supplémentaire d'interaction avec l'utilisateur. Comme l'explique Google sur son blog, un retour audio n'est pas adapté à toutes les situations. Par exemple, si vous voulez savoir comment éplucher un ananas, une explication audio sera à peine utile, tandis qu'une vidéo Youtube sera d'une grande aide. De même, certaines informations, comme les horaires des trains ou un itinéraire sur une carte, sont mieux perçues lorsqu'elles sont présentées sous forme visuelle.Toutefois, il ne s'agit pas d'une tablette au sens strict du terme, dans le sens où le Smart Display n'a pas de navigateur Internet et ne permet pas d'installer des applications : dès le démarrage, une interface spécifique s'affiche, permettant de réaliser les différentes recherches. Et à la différence d'une tablette, conçue pour une utilisation à proximité immédiate de son propriétaire, le Smart Display est fait pour être placé sur un meuble de cuisine et utilisé grâce à des commandes faites à une distance de quelques mètres. Pour rendre cela possible, l'appareil dispose de micros et de haut-parleurs adaptés.Le Smart Display sera commercialisé à compter de l'été 2018. Deux versions ont été annoncées : un appareil 8 pouces, vendu 199,99 dollars, et une version 10 pouces avec une finition en bambou, vendue 249,99 dollars. Le Smart Display dispose d'un pied et fait ainsi immédiatement partie du décor.L'appareil est bâti sur la plateforme Qualcomm Home Hub avec un processeur et une carte graphique intégrés, et peut se connecter en Wi-Fi comme en Bluetooth. Bien que fonctionnant sur Android, le Smart Display est vérouillé pour ne permettre que l'accès à ses fonctionnalités propres.