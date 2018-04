Intel délègue l'analyse des virus à ses GPU

"L'utilisation du CPU a chuté de 20% à 2%"

Microsoft sera le premier à proposer ce nouveau système

Modifié le 17/04/2018 à 11h40

Le fabricant américain a déjà passé un contrat avec Microsoft pour ce nouveau système de protection.Les antivirus utilisent actuellement la puissance de votre CPU pour scanner votre ordinateur. Leur utilisation est gourmande et peut, à terme, réduire les performances de votre machine ainsi que la durée de vie de sa batterie. Afin de remédier à ce problème, Intel a permis à ses puces de nouvelle génération de traiter l'analyse antivirale avec le processeur graphique plutôt qu'avec les cœurs.Avec son nouveau système de défense nommé(TDT) couplé à l'(AMS), l'entreprise espère ainsi améliorer les capacités et la consommation d'énergie de votre PC en se servant des cartes graphiques intégrées, rarement utilisées à pleine puissance. Rick Echevarria, vice-président du secteur de sécurité d'Intel, a d'ailleurs déclaré que lors des premiers tests,. La technologie antivirale Intel sera disponible sur les processeurs Intel de la sixième à la huitième génération.Intel a initié ce changement en partenariat avec Microsoft qui proposera, ce mois-ci, une mise à jour de Windows Defender . Le fabricant est également en train de travailler avec d'autres vendeurs d'antivirus pour répandre cette modification.La refonte de la puce est notamment due aux attaques de Meltdown et Spectre. Intel avait déjà annoncé le mois dernier , travailler sur son processeur pour mieux le parer contre une prochaine infection, tout en cherchant à minimiser l'impact de l'antivirus sur les performances de l'ordinateur.