Intel dévoile le premier Core i9 pour PC portable, le i9-8950HK

i9-8950HK : 29% de puissance en plus !

i+ : Intel améliore les SSD avec Optane Memory

Modifié le 03/04/2018 à 17h22

Les joueurs invétérés peuvent se réjouir : Intel vient de dévoiler de nouveaux processeurs, et l'un d'eux pourrait changer la donne. En effet, leserait selon le fondeur «» sur un PC portable.Le premier i9 pour PC portable permettrait d'obtenir 29% de puissance en plus, notamment grâce à 6 cœurs et 12 threads. Cette amélioration de la puissance est aussi due à l'apparition d'une nouvelle technologie par Intel, l'qui permet d'augmenter la fréquence de la puce sous certaines conditions. Ce processeur s'adresse donc très clairement aux gamers, mais aussi à celles et ceux qui créent du contenu, comme de la vidéo.D'autres processeurs i5 et i7 ont été annoncés en même temps, ainsi que l'apparition d'une nomenclature du type i+. Ce petit « + » indique que le processeur bénéficie de l'Intel Core performance, mais aussi d'une nouvelle technologie appeléeL'd'Intel permet «» des SSD, sans «». Les i5+, i7+ et autres i9+ devraient donc fleurir assez rapidement sur les PC, portables comme fixes.