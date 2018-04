Pavillion Gaming : une nouvelle gamme de PC gamer chez HP

Un portable ou look de la gamme Omen

La puissance à prix modique

Modifié le 12/04/2018 à 14h53

HP proposera de nombreuses variantes selon votre budget.Chez HP, la déjà très étendue famille des Pavilion s'enrichit d'une nouvelle lignée, baptisée Gaming. Orientée grand public, elle s'adresse à des joueurs exigeants, mais dont la machine n'est pas exclusivement réservée au jeu, et sert aussi à des activités multimédias. Cette nouvelle famillecompte trois membres : unde 15 pouces, et deux tours.Le portable reprend le design de la gamme Omen, dans une version un brin moins tape-à-l'oeil toutefois : châssis noir et anguleux, ventilations placées dans les angles, enceintes intégrées placées au-dessus du clavier rétroéclairé (blanc, vert ou violet). Certains modèles possèdent des touches en aluminium. HP propose de personnaliser la puissance de la machine avec plusieurs puces Intel de 8ème génération, plusieurs cartes graphiques (AMD Radeon RX 560X ou Nvidia GeForce GTX 1060), des mémoires RAM ou Optane, et différentes combinaison de stockage entre disque dur et SSD.Pour les tours, deux modèles : la 690 et la 790. Le châssis est identique pour les deux, mais les spécifications techniques varient : la toursupportera les processeurs Intel et Ryzen, les cartes graphiques AMD Radeon RX 580 et Nvidia GeForce GTX 1050. Elle proposera 8 GB de RAM, et un disque dur SATA d'1TB.Laira plus loin, avec des puces Intel à quatre ou six coeurs, et proposera le choix entre une carte graphique AMD Radeon RX 580 ou Nvidia GeForce GTX 1080. Vous pourrez compter jusqu'à 64 GB de RAM, et des mix SSD/disque dur jusqu'à 3TB. La 790 comportera aussi plus de ports que la 690, mais les deux posséderont des ports USB 3.1, Type-C, et HDMI. Côté prix : le portable démarrera à 799 dollars pour sa sortie aux Etats-Unis en mai, la tour 690 à 549 dollars, et la 790 à 749 dollars.