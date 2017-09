Omen X : la nouvelle machine de guerre par HP se dévoile !

Omen X : un monstre de puissance sur le papier

© HP Un design et des couleurs classiques dans le gaming : clairement, ce n'est pas sur ça que HP cherche à se différencier. Il faut plutôt faire un tour du côté des composants (notamment des GTX 1070 ou 1080) selon la marque pour comprendre toute la puissance de ce portable ... © HP Et puisque HP promet que l'on pourra overcloaker ce PC, la firme n'a pas lésiné sur les aérations nécessaires ... mais aussi sur les composants internes pour faire circuler et évacuer la chaleur à l'intérieur du chassis ! © HP Petite particularité du Omen X : une bonne partie des connectiques sera placée à l'arrière. Plus pratique que sur les flancs, là où les câbles peuvent facilement s'emmêler lorsqu'on joue ! © HP Bien entendu, un clavier mécanique rétroéclairé est prévu dans cette bête de combat que sera le Omen X ! © HP Ce rétroéclairage pourra être personnalisé, autant sur le clavier que sur le châssis. Comme souvent maintenant, vous pourrez choisir des scénarios pré-créés (vague de couleur, pulsation ...) ou assigner à l'une des 8 parties différentes du clavier une couleur spécifique. © HP Petite particularité : HP promet que ce PC portable pourra très facilement être amélioré ... au moins pour les disques durs et la mémoire vive. HDD, SSD et RAM devraient être très facilement accessibles.

Une gamme de PC à des prix très, très élevés

Autant dire que HP n'a pas fait dans la demi-mesure , en proposant un ordinateur portable pouraux composants de choix : une carte graphique GTX 1070 ou 1080, un processeur Intel I7 allant du 7700HQ au 7820HK en fonction du modèle et de la mémoire (vive comme stockage) en veux-tu en voilà ! Au passage, le marque arme ce laptop d'un clavier mécanique rétroéclairé.HP insiste aussi sur les connectiques de cette gamme, qui s'avéreront pratiques à l'usage. En effet, une bonne partie des ports (2 USB-C, 1 USB 3.0, 1 prise réseau, 1 mini DisplayPort, 1 HDMI) sont placés à l'arrière de l'ordinateur. Le reste est placé sur le côté, de façon plus habituelle.Autre point mis en avant par la marque : la possibilité de changer facilement le SSD, le HDD mais aussi la RAM. Les fans d'pourront donc (un peu) améliorer leur configuration ou remplacer un composant qui deviendrait défectueux.Il fallait bien ça pour qu'HP puisse dire que son PC portable sera vraiment adapté à la réalité virtuelle. D'autant qu'il sera possible de l'pour pousser les composants dans leurs retranchements. La firme a d'ailleurs pensé à tout et propose un système de ventilation qui apparaît plutôt puissant.Attention tout de même : comme vous vous en doutez, ce PC risque d'afficher un poids et des dimensions plutôt imposantes, surtout avec le châssis 17 pouces. Il s'agira plus d'unque d'un vrai PC portable. Mais puisque la marque cherche àet proposer un refroidissement efficace, l'ensemble nous paraît plutôt cohérent !Mais toute cette puissance a un prix, et ce dernier risque d'être (trop ?) élevé. Les versions américaines démarreraient à 1 999$ ... il ne serait donc pas étonnant de voir certains modèles en France au-dessus des 2 500€.Il faudra en tout cas s'armer de patience avant de le vérifier, puisqu'aucune date de sortie en Europe pour len'a pour l'instant été annoncée.